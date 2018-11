Treburer Wald - Besetzung geräumt

Solikundgebung in Freiburg: Heute (Mittwoch) 17 Uhr Platz der alten Synagoge

Seit 10 Monaten war der Treburer Wald in der Nähe von Frankfurt besetzt. Um gegen die Rodung des Waldes für eine Erweiterung der Frankfurter Flughafens zu protestieren, hatten Menschen auf Bäumen und am Boden Strukturen errichtet. Am Dienstag, den 06.11. rückte die Polizei mit schwerem Gerät und technischen Einheiten an um dem Flughafenkonzern den Weg frei zu machen. Wir sprachen mit Isabel, einer Aktivistin aus dem Wald.