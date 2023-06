Trotz Verbot: Über 3500 bei Tanzdemo für subkulturelle Freiräume in Freiburg

Vergangen Samstagabend versammelten sich in der Freiburger Innenstadt über 3500 Menschen unter dem Motto "Beat the System, Reclaim the City!" zur "Nachttanzdemo für subkulturelle Freiräume". Dass die Demonstration zuvor von der Polizei per Allgemeinverfügung verboten worden war, hielt die Menschen nicht davon ab, ihre Kritik an Freiburg's harter Linie gegen unkommerzielles Nachtleben auf die Straße zu tragen.

Gegen 00:45 wurde die Demonstration durch die Polizei beendet. Gewaltsam räumten Bereitschaftspolizist*innen den Alfred-Döblin-Platz in der Vauban, wobei es zu gravierenden Verletzungen auf Seiten der noch Feiernden kam. Laut einem Bericht der Tagesthemen, kam es zu einer Festnahme.

Radio Dreyeckland hat die Demonstration begleitet und mit Teilnehmenden gesprochen. Die folgende Reportage gibt die Ereignisse mit ihren Höhe- und Tiefpunkten eindrücklich wieder. Hört sie euch nur an, wenn ihr euch danach fühlt. Es sind Szenen zu hören, in denen Polizeigewalt ausgeübt wird.

Um die Reportage zu hören, klickt hier: 15:51

Außerdem findet ihr im folgenden die Mitschnitte der Redebeiträge zum Auftakt der Nachttanzdemo.

Eröffnungsrede gegen Partyverbote und für unkommerzielle Räume im Freiburger Nachtleben: 4:29

Rede des FLINTA*-Funk beim Radio Dreyeckland: 5:59

Rede gegen Kriminalisierung von Jugendlichen: 6:27

Tipps des Ermittlungsausschuss zum Verhalten bei Demonstrationen: 2:21