Trump will eine Mauer bauen, die EU hat eine Mauer, erbaut von Tayyip Erdogan

In Europa ist der syerische Bürgerkrieg fast vergessen, es kommen ja weder viel Nachrichten, noch Flüchtlinge daher... In Wirklichkeit hat das Asad-Regime zu einer seiner wohl blutigsten Offensiven angesetzt und niemand kann mehr fliehen, denn der Weg in die Türkei ist versperrt. Wer nicht über eine Landesgrenze fliehen kann, ist kein Flüchtling und so ist das Problem für die europäische Politik gelöst, nur nicht für die Betroffenen. Ein gespräch mit Thomas von der Osten-Sacken von der Hilfsorganisation Wadi.