TwoGay - Grusel und Glamour

So kurz vor Allerheiligen kommen auch wir nicht um Halloween herum. Wir wollen uns mit dem Ursprung der heutigen Traditionen, aber auch mit den modernen Auswüchsen, beschäftigen - das natürlich mit einem Blick durch die "Schwule Brille".

Und wir werden mit jemandem sprechen, der schon seit Jahren Grusel nach Hause liefert. Es ist Marc Gruppe der zusammen mit seinem Partner Stephan Bosenius regelmäßig atmosphärische Hörspiele z.T. mit queerer Note produziert. Pünktlich zu Halloween erscheint in ihrer Reihe "Gruselkabinett" ihre neuste Produktion "Bluthund", die wir Euch vorstellen wollen.

Und Marc verrät uns auch, wie er in Schottland Inspiration für zukünftige Hörspiele finden will. Er hat einen interessanten "Selbstversuch" vor. Wir sind gespannt.

Aber es wird auch glamourös werden. Mit ganz frischen Eindrücken von der Tour "Anders als Geplant" von Marcella Rockefeller, werden wir euch den schaurigen Abend etwas versüßen. Freut Euch auf eine gruselige Nacht mit Fakten, Geschichte(n) und Musik.

Im Studio: Alex und Hartmut