Umfassender Protest beschert Merino eine kurze Präsidentschaft in Peru

Seit August 2019 leisten Katia Diaz und Arlim Paz einen Bundesfreiwilligendienst in Freiburg über das VAMOS!-Programm. Wegen Covid-19 kehren sie erst im Februar 2021 nach Peru zurück, doch die Ereignisse der letzten Tage in Peru beschäftigen sie auch hier. Mit den beiden sprach RDL über die Protestwelle der letzten Woche in Peru. Nach der Amtsenthebung des Präsidenten Vizcarra wurde Merino als Interimspräsident eingesetzt, der jedoch am letzten Wochenende nach den Tod zweier Demonstrierender seinen Rücktritt erklärte. Für die beiden übersetzt Markus Leidinger vom Color Esperanza e.V.



[Das spanische Originalinterview wird in Kürze hier ergänzt]