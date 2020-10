Und nun kommen die Upload-Filter doch

Alles nicht so schlimm, war angesichts zahlreicher Proteste gegen die Verabschiebung einer EU-Richtlinie vor anderthalb Jahren zu hören. Nun ist der Entwurf für die Übernahme in nationales Recht da und die Umsetzung wird nun doch zur Einführung der umstrittenen Upload-Filder führen. Das meint Anja Hirschel, Themenbeauftragte für Digitalen Wandel bei der Piratenpartei und auch deren Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl in Baden-Württemberg. In dem Interview geht es nicht nur um Upload-Filter, sondern um ein nach den Interessen großer Firmen genutztes Internet, dass Anja Hirschel mit dem Schlagwort "Überwachungskapitalismus" umschreibt. Einerseits wird das Hochladen von Inhalten zensiert, andererseits wird unsere Privatsphäre im Internet zunehmend ausgeforscht und kommerziell genutzt.