Ungarisches Referendum scheitert an der Wahlbeteiligung - Wie geht es weiter mit Orbans Politik?

In Ungarn fand am Wochenende ein Referendum über die Flüchtlings- und Migrationspolitik der EU bzw. des Landes statt. Präsident Viktor Orban ließ das Volk fragen, ob die EU verbindliche Quoten für die Verteilung von Flüchtlingen nach Ungarn vorschreiben dürfen solle. Mit nur knapp 40% Wahlbeteiligung scheiterte das Referendum jedoch an der 50%-Hürde. Von den abgegeben Stimmen unterstützte jedoch die Mehrheit Orban flüchtlingsfeindliche Politik deutlich. Was lässt sich aus diesem Ergebnis schließen? Darüber haben wir mit Goran Buldioski von Open Society Foundations gesprochen.

Den kompletten Beitrag gibt es auch auf Englisch. / An English version of this interview is available.