UNION BUSTING-NEWS vom 16.02.2022

UNION BUSTING-NEWS mit Jessica Reisner: ► normal">Biontech: Kein Tarifvertrag, kein Urlaubs- und Weihnachtsgeld? Beschäftigte der Mainzer Wunderfirma klagen über miese Arbeitsbedingungen ► Union Busting auf der Wartburg: 5-Sterne-Hotel in Eisenach versucht Betriebsratsvorsitzenden zu feuern. ► Höherer Mindestlohn in der Pflege? Wer zahlt dabei drauf? Wenn es schlecht läuft, dann gucken die Pflegebedürftigen und ihre Angehörigen in Röhre. ►Pflegeheim-Konzern Orpea sorgt in Frankreich für Skandale. Journalist enthüllt gruselige Behandlung von Seniorinnen und Senioren ► Starbucks Arbeiter organisieren sich in den USA. Starbucks reagiert mit Union Busting-Webseite. Darin offene Aufrufe zur Denunziation von Gewerkschafterinnen ► Kunden in den USA lassen Paketboten vor Überwachungskameras tanzen. Und stellen das auf Twitch. Sie bedrohen die Paketboten mit schlechten Bewertungen auf Kundenportalen.