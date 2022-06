Unterfinanzierung führt zu Personalfluktuation und Mangel an qualifizierten Personal in Pflege, Quartiersarbeit und Wohnungslosenhilfe

Der wie immer sehr diskussionsfreudige Sozialausschuß mit seinen Stadträten und sachverständigen Bürgerinnen – meist Vertreterinnen der Träger der freien Wohlfahrtspflege - teilte seine Aufmerksamkeit auf drei Themen

Pflege und Vielfalt als 1. Teilbericht zur Gleichstellung der Geschlechter in Freiburg (40min.)40:09

Umsetzungsstand der Neuausrichtung der Quartiersarbeit in Freiburg (1 Std.)59:241:39

Das zum Jahresende auslaufende Landespilot Projekt PASST- psychiatrisch, aufsuchend, selbstbestimmt, sozial , teilhabend. (20min)19:44

Aus Beobachtersicht war wesentliches gemeinsames Merkmal aller in zweieinhalb Stunden Punkte, der umfassende Mangel an qualifizierten und finanzierten Fachpersonal in Pflege, Gemeinwesenarbeit und Wohnungslosenhilfe.1:28 0:35

Die chronische Unterfinanzierung führt offensichtlich und für alle erkennbar zu einer sehr hohen personellen Fluktuation der in den Berufen tätigen Menschen wie auch – wie in der Pflege - einem krassen Mangel an ausgebildeten Personal. Dies war unter Räten und Sachkundigen unstrittig. Hinzu kommen aber auch mangelhaft vernetzte Hilfe- Finanzierungs Systeme.3:04

Michael Menzel