Urteil im Prozess um die Tötung des linken Aktivisten Clément Méric erwartet

In Paris geht der Prozess gegen drei rechtsradikalen Skinheads zu Ende, die für den Tod des linken Aktivisten Clément Méric verantwortlich sind. Das Urteil soll im Laufe des heutigen Freitags gesprochen werden.

Die drei Männer werden angeklagt, weil sie Clément Méric Verletzungen mit Todesfolge zugefügt haben. Am Rande einer Verkaufsaktion einer Kleidermarke, die sowohl von rechten als auch von linken Aktivisten beliebt war, waren im Jahr 2013 in Paris zufällig drei Antifaschisten und drei rechtsradikale Skinheads aufeinandergetroffen. Medienberichten zufolge hatten die Antifaschisten den Skinheads zu verstehen gegeben, was sie von ihrer offensichtlich rechten Gesinnung halten. Später war es zu einer Schlägerei gekommen, bei der der 18-Jährige Student Clément Méric mehrere Schläge auf den Kopf erhielt, schnell zu Boden fiel und daraufhin starb. Manche Zeugen berichteten, dass die Rechtsradikalen einen Schlagring bei der Schlägerei verwendeten.

Die Staatsanwaltschaft forderte am gestrigen Donnerstag jeweils zwei, sieben und zwölf Jahre Haft gegen die drei Rechtsradikalen. Die Gruppe habe aus Hass und falsch verstandenem Stolz zusammengehalten.

Die Verteidigung versucht, den Prozess zu entpolitisieren und argumentiert, dass die drei Angeklagten sich mittlerweile von ihrem damaligen Rechtsextremismus abgewandt hätten. Alle drei Männer haben mittlerweile wieder Haare auf dem Kopf.

Wie auch immer der Prozess ausgeht, finden Demonstrationen in Reaktion auf diesen Prozess und auf rechte Gewalt statt, so etwa in Strassburg am morgigen Samstag um 10 Uhr am Place Kléber.

