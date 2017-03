US-Bank beginnt mit Abzug von Arbeitsplätzen aus London wegen Brexit

In einem Gespräch mit einem amerikanischen Fernsehsender hat der Europa-Chef der amerikanischen Investmentbank Goldman Sachs erklärt, die Bank werde zunächst hunderte von Stellen in London streichen und dafür ihre Präsenz in Paris und Frankfurt ausbauen. Goldman Sachs beschäftigt 6000 MitarbeiterInnen in London. Es wird damit gerechnet, dass weitere Banken ebenfalls ihre Präsenz in London verringern. Neben Frankfurt und Paris macht sich auch Dublin Hoffnung auf mehr Arbeitsplätze im Finanzsektor. Steigende Mieten im relativ kleinen Frankfurt sind die Kehrseite der Medaille.