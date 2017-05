USA: Rassistischer Angriff fordert zwei Todesopfer

Vergangenen Freitag stach ein 35-jähriger Mann im US-Bundesstaat Oregon drei Männer nieder, die zwei junge muslimische Frauen vor seinen rassistischen Beleidigungen schützen wollten. Die Tat ereignete sich in einem voll besetzten Pendlerzug in Portland. Zunächst hatte der Mann die beiden Musliminnen beschimpft. Als weitere Fahrgäste ihn beruhigen wollten, griff er sie mit einem Messer an. Zwei der Männer starben, ein weiterer wurde verletzt. Nach dem Angriff konnte der Täter zunächst flüchten, wurde dann aber gefasst.

Laut Medienberichten ist der Angreifer bereits in der Vergangenheit durch rassistische Äußerungen aufgefallen. Nun ist er wegen zweifachen Mordes unter besonders schwerwiegenden Umständen angeklagt und könnte mit dem Tod bestraft werden. Am Wochenende versammelten sich tausende Menschen am Bahnhof und an anderen Orten der Stadt um Mahnwache zu halten.