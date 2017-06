USA schießen syrische Kampfdrohne ab

Ein US-Flugzeug hat im Süden Syriens eine Kampfdrohne des Regimes oder seiner Verbündeten abgeschossen. Vorher zerstörte die US-Luftwaffe bereits zwei bewaffnete Fahrzeuge, die Asads Koalition zugerechnet wurden. Es geht bei diesem wie bei einem früheren Vorfall um die Annäherung von Kräften des Regimes an die Militärbasis At-Tanf, wo amerikanische und britische Spezialeinheiten verbündete Rebellen ausbilden. Im Norden kämpften Truppen des Regimes und mit den USA verbündete krudische Milizen um vom IS erobertes Gelände am Euphrat. Die Kurden und das Regime arbeiten zeitweise zusammen und bekämpfen sich dann auch wieder. Die USA drohen sich dabei immer mehr in den syrischen Bürgerkrieg zu verstricken, in dem ja auch Russland involviert ist.