"The Vagina Webinar" von den Maniacts

Eve Enslers "Vagina Monologe" sind seit 1996 ein verlässlicher Hit an den Theatern in den USA und Europa. Die Theatergruppe des Englischen Seminars hat sich vergangenes Jahr zum ersten Mal an das Stück gewagt und mit der "V Show" im letzten Winter eine eigene Fassung auf die Bühne gebracht. Anlässlich der Kampagne "16 Tage Stopp Gewalt gegen Frauen" hat die Gruppe selbst zum Stift gegriffen und eigene Erfahrungen in Worte gepackt. Über Videostream sind die Monologe am Donnerstag zu sehen und auch für den Austausch untereinander gibt es Raum. Sarah berichtet vom neuen Stück.

Den Link zur Show findet ihr hier: https://maniacts.de/16-days-project-the-vagina-webinar/