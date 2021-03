Vandalismus in der Ortenau

Die lokalen Zeitungen in der Ortenau sind empört: Vandalismus und vagabundierende Jugendliche überall. Mit der Corona-Pandemie wurde der Langeweile in der Provinz nun der Gipfel aufgesetzt. Die paar wenigen Orte in Kleinstädten und Dörfern der Region sind wegen Virus geschlossen.

Was einem da noch übrig bleibt, hält sich in Grenzen. Die Reaktionen darauf sind stark und unverhältnismäßig. Viele Maßnahmen zeugen von Kleinbürgertum und Borniertheit. Da bleibt einem nur noch sachlichste Berichterstattung bei Radio Dreyeckland mit einer Prise Humor gewürzt.

Die Aktuelle Redaktion präsentiert: Das Aufregerle der Woche.