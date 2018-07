Exemplarisch, am Beispiel des Freiburger Stadtteils Stühlinger versuchen wir in unserer kleinen Radioreihe heute, am 10. und am Freitag, den 13. Juli, Einblicke zu geben mit Fakten und Zahlen, mit Gesprächen und Interviews.

Ein Bericht über die Veränderungen der letzten Jahre aus dem Blickwinkel einer Kneipenwirtin.