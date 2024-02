Viele Bauern und Bäuerinnen "arbeiten für einen Mindestlohn 70, 80 Stunden die Woche"

Auch in Frankreich protestierten die Landwirte. Der Protest war, wie üblich, noch deutlich schärfer als hierzulande. So wurden die Zufahrten nach Paris abgeriegelt. Am 1. Februar kam nun die Meldung, dass es einige Zugeständnisse an die Landwirte gibt und die Agrar-Gewerkschaften in der Folge aufgerufen haben den Protest vorerst einzustellen. Wir haben mit unserem freien Mitarbeiter Luc aus Frankreich gesprochen, der selber Kleinbauer ist und im Gespräch auf die sehr unterschiedlichen Motive eingeht, aus denen die Landwirte auf die Straße gehen. Zudem wird auf die Schattenseiten der Globalisierung eingegangen.