In Vielfalt solidarisch

Freiburg soll eine solidarische Stadt werden; Eine Stadt, in der alle gleich sind, in der niemand diskriminiert wird. Die Menschen sollen in einer guten Atmosphäre zusammenleben.

Dies ist der Grund, warum verschiedene Freiburger Organisationen beschlossen haben, sich als "Solidarity city" zusammenzuschließen. Our Voice ist auch Teil dieses Netzwerks.

Während der Konferenz "Solidarity City" am vergangenen Samstag erklärte Arafat, warum wir uns entschieden haben, der Initiative beizutreten.

Aber was genau sind „Solidarity cities“ und wie sind sie strukturiert?