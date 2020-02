Den Vollzugsdienst der Polizeibehörde (VD) gibt es in Freiburg seit Oktober 2017 und geht auf eine Vereinbarung zwischen dem Land Baden-Württemberg und der Stadt Freiburg zurück. Das Forschungsinstitut für Dynamiken exekutiver Staatsgewalt hat sich über das Vollzugsdienst schlau gemacht und seine Rechercheergegnisse zu diesen Thema am 11 Februar veröffentlicht. Das fds ist ist ein autonomes, wissenschaftliches Institut, dessen Mitglieder ein Forschungskollektiv zur Form und Auswirkung von Staatsgewalt in der Gesellschaft sind.

https://fdes.noblogs.org/