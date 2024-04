Von der Einseitigkeit des Freiburger Ostermarsches bis zur Offenheit für das verschwörungsideologische bis rechtsextreme Spektrum

RDL sprach mit Sebastian Müller über den diesjährigen Ostermarsch in Freiburg, seiner Kritik an dem einseitigen Aufruf dazu und der Teilnahme von Querdenken bis AfD-nahen Personen an der Demonstration. Außerdem wird im Interview ein kritischer Blick auf die Gesprächsverantstaltung mit Reiner Braun in der Hebelschule geworfen. Braun steht durch prorussische Aussagen, die das Selbstverteidigungsrecht Ukraines in Frage stellen, in der Kritik, aber auch durch seine Verbindungen in verschwörungsideologische Kreise, u.a. durch Kooperationen mit Ken Jebsen.