Von der Leyen erwägt Kampfeinsatz in Syrien

Die deutsche Verteidigungsministerin von der Leyen erwägt einen Kampfeinsatz gegen Syrien, sollte das Regime dort Giftgas einsetzen. Das Verteidigungsministerium prüft im Zuge dessen die Beteiligung an sogenannten Vergeltungsmaßnahmen von Nato-Staaten, sollte es in Syrien nach Ansicht westlicher Staaten zu einem Einsatz mit chemischen Kampfstoffen durch die syrische Armee kommen. Vor Allem prüfe man dort derzeit laut Medienberichten, inwiefern sich die Bundeswehr in diesem Fall an Angriffen der Allianz der USA sowie Großbritanniens und Frankreichs beteiligen kann.

Luftstreitkräfte der besagten Länder hatten im April 2018 Ziele in Syrien angegriffen. Sie reagierten damit nach eigener Darstellung auf einen Chemiewaffen-Einsatz der syrischen Armee in der Stadt Douma. Bei einer folgenden Untersuchung der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) konnte jedoch kein Verantwortlicher festgestellt werden. Die OPCW hatte zwar Spuren chemischer Stoffe gefunden, Berichte von vor Ort stellen die Version eines Chemiewaffenangriffs aber in Frage.