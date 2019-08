Wahlen aber bitte ohne Wahl

Der zuständige Wahlausschuss hat alle oppositionellen Kandidatinnen und Kandidaten für die Wahl zum Moskauer Stadtrat mit pauschaler Begründung abgelehnt. Der Stadtrat hat 45 Sitze und wird mit dem russischen Wort für Parlament Duma genannt. Obwohl die Anwesenheit einiger oppositionell gesinnter Menschen in der Duma von Moskau innerhalb von Putins System nicht viel ändern würde, wurden alle Proteste gegen die Nichtzulassung der KandidatInnen mit einem Maximum an repressiver Macht unterdrückt. Alleine an zwei Samstagen wurden über 2000 Menschen festgenommen. Obwohl die Proteste völlig friedlich waren, droht der Staat mit einem Paragraphen, der es ermöglicht, die Demonstrierenden bis zu 10 Jahre zu inhaftieren.

Radio Dreyeckland sprach mit der Schriftstellerin Tatiana Bonch-Osmolovskaja. Tatiana stammt von der Krim und ist Mitglied des PEN-Clubs in Moskau. Sie lebt derzeit in Australien, wo sie unter anderem auch Radioprogramme auf Russisch macht. Als Menschenrechtsaktivistin hat sie die Vorfälle in Moskau eng verfolgt. Übersetzt hat Viktoria Balon von der russischen Redaktion von Radio Dreyeckland.