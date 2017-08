Warten, warten, warten - ein Besuch im Wartesaal der Ausländerbehörde/ Waiting, waiting, waiting - a visit in the waitingroom of the Ausländerbehörde

Wer als Geflüchtete_r nach Deutschland kommt, hat ständig mit ihnen zu tun: mit der Ausländerbehörde. Sie erteilt oder verweigert Aufenthaltserlaubnisse und Duldungen, die stellt Passersatzpapiere aus, spricht Duldungen aus oder ordnet Abschiebungen an. Mohammad Alaska hat einen ganzen Vormittag mit seinem Mikrophon im Wartezimmer verbracht und mit den Wartenden über ihre Erfahrungen gesprochen.

Everybody who comes to Germany as a refugee has to deal with them all the time: the aliens department "Ausländerbehörde". It grants or refuses residents permits, issues passport replacements, gives tolerants permits or orders deportations. Mohammad Alaska spent a whole morning the waitingroom of the Ausländerbehörde with his microphone and talked with the waiting people about their experiences.

Mehrsprachiger Beitrag/ Multilingual