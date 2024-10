Warum kein "Iron Dome" für Kiew?

Iron Dome (eiserne Kuppel) steht für eine Komponente und sinnbildlich auch für das ganze so überaus erfolgreiche Luftabwehrsystem, welches Israel schützt. Die Ukraine ist auch nach zweieinhalb Jahren Krieg nicht annähernd so gut geschützt. Das liegt zum Teil an den geographischen Gegebenheiten, aber auch an politischer Inkonsequenz in Washington und an einem Pazifismus, der den Krieg abstrakt betrachtet, ohne sich für das konkrete Schicksal der Ukraine irgendwie zu interessieren. Ein Kommentar.

