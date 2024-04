Was es mit den Vorstellungen der CDU zum Umbau des Bürgergelds aufsich hat

Die CDU will das Bürgergeld radikal zu einer „neuen“ Grundsicherung umbauen.

Damit hat sie ende märz viel aufsehen erregt.

Was in dem Paper zur „neuen“ Grundsicherung steht hat sich Roland Rosenov genauer angeschaut.

Roland Rosenov ist derzeit Lehrer im Fach Recht an der Katholischen Hochschule Freiburg, einer seiner Forschungsschwerpunkte ist das Recht der Existenzsicherung.