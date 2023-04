Was sich Habeck so alles ausdenkt...

Seit der Übernahme der Regierungsgeschäfte durch die Ampel-Regierung unter Bundeskanzler Olaf Scholz ist in den vergangenen 16 Monaten zu beobachten, daß der Ausbau der erneuerbaren Energien noch rigoroser gebremst wird als in den vorangegangenen 16 Jahren unter Kanzlerin Angela Merkel. Seit Januar gibt es nun sogar Flächenbegrenzungen für schwimmende Photovoltaik-Anlagen. Und Wirtschafts-Minister Robert Habeck bezeichnete bei einem Interview in der Ukraine die dortigen Atomkraftwerke als "sicher".

In Deutschland fordert die Solarwirtschaft Erleichterungen statt weiterer Behinderungen für die Installation schwimmender Photovoltaik-Anlagen. Die seit Jahresbeginn geltenden Flächenbegrenzungen für die sogenannten Floating-PV-Anlagen seien unverhältnismäßig restriktiv, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW), Carsten Körnig.

Und daß Atomkraftwerke "sicher" seien, erfuhren die Menschen in Baden-Württemberg schon in den vergangenen 12 Jahren der Ägide des pseudo-grünen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der bis 2021 amtierende pseudo-grüne Landes-Atom-Minister Franz Untersteller deklarierte die beiden Atomkraftwerke in Philippsburg und Neckarwestheim nonchalant als "sicher" - ebenso seine Amts-Nachfolgerin Thekla Walker. Nun ergänzte Anti-EE-Minister Robert Habeck diese Erkenntnis nach einem Blitz-Besuch in Kiew auch hinsichtlich der ukrainischen Atomkraftwerke.

Habeck sagte gegenüber der 'Welt' in einem Interview am 6.04.23 nach einem Treffen mit dem ukrainischen Energieminister Herman Haluschschtenko: "Die Ukraine wird an der Atomkraft festhalten. Das ist völlig klar – und das ist auch in Ordnung, solange die Dinger sicher laufen. Sie sind ja gebaut."

Die drei Atomkraftwerke Lingen, Neckarwestheim und Isar sind ja auch "gebaut". Ein "gutes" Argument für eine weitere AKW-Laufzeitverlängerung...