Weibliche Genitalverstümmelung auch in Deutschland verbreitet

Betroffen von Genitalverstümmelung sind rund 48.000 Mädchen und Frauen. Die neueste „Empirische Studie zu weiblicher Genitalverstümmelung“ die am „Null-Toleranz-Tag“ 6.2.2017 im Bundesfamilieneministerium vorgestellt wurde belegen diese schwere Menschenrechtsverletzung.

TERRE DES FEMMES engagiert unter anderem dafür Mädchen und Frauen vor der Verstümmelung zu bewahren. RDL sprach mit Dr. Idah Nabateregga Referat "Weibliche Genitalverstümmelung" bei TERRE DES FEMMES über einige Hintergründe.





TERRE DES FEMMES beteiligt sich an zwei europäischen Projekten „United to End FGM“ und „CHANGE Plus“. Sie werden im Rahmen des Rights, Equality and Citizenship Programms der EU finanziert. TERRE DES FEMMES benötigt für die Arbeit selbst Gelder. Näheres auf:





https://www.frauenrechte.de/online/index.php/themen-und-aktionen/weibliche-genitalverstuemmelung2