Welle von Gewalt in Nantes nach tödlichem Polizeischuss bei Strassenkontrolle

In der westfranzösischen Stadt Nantes hat es in der Nacht eine Welle von Sachbeschädigungen und Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Jugendlichen gegeben. Jugendliche setzten Autos und ein Haus für Vereine in Brand. Auch ein Gebäude der Stadtverwaltung wurde angegriffen. Auslöser war der tödliche Schuss eines Polizisten auf einen jungen Autofahrer bei einer Strassenkontrolle am gestrigen Dienstag Abend.

Nach Angaben der Behörden führten Bereitschaftspolizisten Strassenkontrollen in einem ärmeren Viertel von Nantes durch aufgrund von Verstössen eines Autos gegen die Strassenverkehrsordnung. Sie hätten den jungen Autofahrer aufgefordert, sich zur Überprüfung seiner Identität zum Polizeirevier mitnehmen zu lassen. Der Autofahrer habe sich widersetzt und mit seinem Fahrzeug einen Polizisten am Knie leicht verletzt. Daraufhin habe ein anderer Polizist auf den Mann geschossen und ihn an der Halsschlagader erwischt. Der junge Mann starb, als er im Krankenhaus eingeliefert wurde.

Der Staatsanwalt von Nantes kündigte an, es werde Ermittlungen über die Umstände des tödlichen Polizeischusses geben. Die Ermittlungen sollen von der Polizeiinspektion IGPN geführt werden. Aufgabe dieser Behörde ist es zwar einerseits, über die Rechtmässigkeit von polizeilichen Massnahmen zu ermitteln. Andererseits aber gehört diese Behörde selbst zur Polizei und ist dem Innenministerium untergeordnet.

(mc)