Verfassungsschutz – Fremdkörper in der Demokratie?! So der Titel einer Veranstaltungsreihe, die von einer Ausstellung begleitet wird, von Humanistischer Union, VVN-BdA, DGB Freiburg, akj und ver.di. Am Montag den 20. September startet die Reihe mit einem Vortrag von Martin Kutscha, emeritierter Professor für Staatsrecht und einer der Herausgeber des 2020 erschienenen Buchs „Was heißt hier eigentlich Verfassungsschutz?“ Um 19 Uhr im Kommunalen Kino hält er einen Vortrag mit dem Titel: „Wen oder was schützt der Verfassungsschutz?“

Wir haben mit Martin Kutscha gesprochen.