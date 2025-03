"Wenn wir drei Tage Urlaub fordern, machen wir das, weil wir Entlastung brauchen"

Am 7. März 2025 rief die Gewerkschaft ver.di die Freiburger Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst zum Warnstreik auf. Gefordert werden im Rahmen der Tarifauseianndersetzung im öffentlichen Diensta min. 8 % mehr Gehalt, mindestens 350 Euro mehr, und mehr freie Tage. Vor dem feministischen Kampftag rief ver.di u.a. das Amt für Soziales, das Amt für Migration und Integration sowie zahlreiche freie Träger aus Jugendhilfe, Quartiersarbeit und Kinderbetreuung zum Warnstreik auf. Auf dem Rathausplatz fand die Streikkundgebung statt. Die Abschlussrede hielt ein Sozialarbeiter, der in der Obdachlosenunterkunft OASE beschäftigt ist. Er erinnerte erst einmal an die, die nicht am Warnstreik teilnehmen können... 6:00 Zum Ende gabs noch eine kleine Botschaft an Martin Horn: 0:11

Am 13.03. gibt es den nächsten Warnstreik in der Tarifauseinandersetzung im Öffentlichen Dienst.