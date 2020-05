Wenn wir so weitermachen heißt Corona morgen Antibiotikaresistenz

Das Corona-Virus hat uns auf dem falschen Fuß erwischt, obwohl es Warnungen gab, dass ein Virus ähnlich den Sars- und Mers-Viren in absehbarer Zeit zu einer Pandemie führen könnte. Axel Mayer (bis zur Pensionierung Geschäftsführer des BUND am südlichen Oberrhein) von der Mitwelt Stiftung Oberrhein, hat sich Gedanken dazu gemacht, was noch kommen könnte, bzw. bereits im Anzug ist. Er hat Untersuchungen gewälzt und hält nun eine noch größere Antibiotikaresistenz mit verheerenden Auswirkungen für ein Problem, das garnicht so weit weg ist und Covid-19 in den Schatten stellen könnte. Er benennt auch die Gründe und einiges davon ist auch altbekannt: Massentierhaltung, falsche Anwendung, Verlagerung der Produktionen in Richtung niedriger Löhne und laxer Auflagen und wie Axel es sagt "die Gier der Konzerne".