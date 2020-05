Wer demonstriert da in Freiburg? - Eine Mini-Studie gibt Einblicke

Es ist nicht einfach einen Überblick darüber zu bekommen, wer am Samstag auf vier Plätzen in Freiburg gegen die Einschränkungen während der Corona-Pandemie demonstriert hat.

Sebastian Müller studiert Soziologie, ist ehemaliger Stadtrat und Rettungsassistent und ist aus eigenem Interesse mit einem Fragebogen über die Plätze gezogen. Damit hat er die Demonstrierenden zu ihrer politischen Einstellung, ihrem Vertrauen in die Medien und ihrer Betroffenheit in der Corona-Krise befragt. Die Ergebnisse geben einen kleinen Mini-Einblick, der keineswegs repräsentativ ist - aber zeigt, dass nicht nur Rechte am Wochenende unterwegs waren.