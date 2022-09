Kommenden Samstag, den 17.9.22, findet in Berlin der jährliche, sogenannte "Marsch für das Leben" statt. Gegen diese Versammlung von Abtreibungsgegner*innen will das queer-feministische "What-the-fuck"-Bündnis mit eigenen Aktionen demonstrieren. Wir sprachen mit Ella über den Sinn von Gegenprotesten, anti-feministische Entwicklungen in letzter Zeit und was uns kommendes Wochenende erwartet.