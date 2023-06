For Whom The Moon A Nightsong Sings | 18/06/2023 | Post-Rock-Magazin

THE BRIDESMAID ist ein musikalisches Ein-Mann-Projekt aus London, das sich von Post-Rock, Shoegaze, Post-Metal, Grunge und Black Metal inspirieren lässt. Verantwortlich zeichnet dafür JJ Saddington, gleichzeitig Labelinhaber des gemeinnützigen Labels 3 Alveston Place.

In den 90er Jahren wurden CDs oft mit einer kostenlosen Postkarte in der Hülle geliefert, die an 3 Alveston Place, Leamington Spa adressiert war. Wenn man die Karte mit Namen und Adresse ausgefüllt zurückschickt hat, wurden man in den Postverteiler der Band aufgenommen. Die Ergebnisse variierten von Künstler zu Künstler, aber in der Regel bedeutete dies, dass man vor einer neuen Single oder einem neuen Album eine Werbepostkarte bekam - eine praktische Vorwarnung in Zeiten vor dem Internet und ein kostenloses Stück Bandzubehör. In einem Zeitalter, in dem die Reichweite der sozialen Medien und die künstliche Verknappung immer mehr abnimmt, ist die Mailingliste wieder einmal König. Sei es digital oder per Post.

Die Hölle auf Erden in drei Tracks: Obdachlosigkeit und Gutsherrenart, Tod und Zerstörung und Umweltkatastrophen und Spätkapitalismus. Come On People Now, Smile On Your Brother erzählt Geschichten des realen Horrors vor dem Hintergrund von Noise-Rock-gefärbtem Post-Metal mit deutlichem 90er-Jahre-Feeling. Die Leadsingle Cleveland zeichnet sich durch die Gesangs- und Holzbläserkünste von Down I Go's Pete Fraser, die süßen Melodien von Dan Fido (Beneath The Ruin) und ein Theremin-Solo von Becky Laverty (Roadburn, Prosthetic Records) aus. Das dazugehörige animierte Musikvideo wurde von Known Prick Productions gedreht. Pippi.

PS: Unter folgendem Link können nach Ausfüllen des Formulars die Veröffentlichungen von "The Bridesmaid" wahlweise als Kassette oder CD schön gestaltet und individuell nummeriert kostenlos (inkl. Versand aus UK) bestellt werden.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqzYZmOQ2In-nOKKmmlVFLXU0QbS6m...