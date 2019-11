For Whom The Moon A Nightsong Sings | 20/11/2019 | Post-Rock-Magazin

Stummfilm – Live From Hamburg ist das erste Live-Album innerhalb des 13-jährigen Bandbestehens von Long Distance Calling aus Münster. Die Vertreter des zumeist instrumentalen atmosphärischen Post-Rocks bzw. Post-Metals luden in die bestuhlte Kulturkirche Altona in Hamburg zu ihrer „A Seats & Sounds Show“. Das wunderbar zusammengestellte Set begann mit dem toughen „Into The Black Wide Open“ und einem startenden Flugzeug auf der Videoleinwand. Knapp zwei Stunden wird die folgende Reise andauern, vollgepackt mit den Klassikern aus dem Katalog der Band über die gesamte Schaffenszeit. Verstärkt um Cello und Percussions sowie elektronischen Beats, kommt das Material äußerst überzeugend zur Geltung. Die Atmosphäre in dem alten Kirchengebäude verstärkt den großartigen Gesamteindruck zusätzlich. Pippi.

Interpret Album Titel I Hear Sirens Between Consciousness And Sleep Between Consciousness And Sleep Immanu El Structures Levels Bersarin Quartett Methoden und Maschinen Ursache und Wirkung Mono Before the Past Halo Halma The Ground Peak everything Tombstones in Their Eyes Maybe Someday Maybe Someday Long Distance Calling STUMMFILM - Live from Hamburg Into The Black Wide Open