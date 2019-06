For Whom The Moon A Nightsong Sings | 19/06/2019 | Post-Rock-Magazin

Drei Alben in zwölf Jahren. Wer so viel Zeit hat, leidet entweder an einer Schreibblockade oder ist Perfektionist. Auf The Pirate Ship Quintet, ein Ensemble aus Bristol, trifft ziemlich sicher Letzteres zu. Denn an Ideen mangelt es der Band nicht. Das entscheidende Wort hinsichtlich der Musik des Quintetts lautet Dynamik. Auf dem neuen Album "Emitter" wechseln sich Momente der Stille mit mitreißenden Ausbrüchen ab, generische Post-Rock-Crescendi finden glücklicherweise woanders statt. Hauptverantwortlich für die ganz besonderen Momente auf "Emitter" ist das Cello. Ohne dieses herzzerreißende, wehmütige Cello wäre "Emitter" ein ziemlich gutes Album geworden. Mit ist es ein Meisterwerk. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Spotlights Love & Decay The Beauty of Forgetting Helms Alee Noctiluca Be Rad Tomorrow Helms Alee Noctiluca Illegal Guardian Pelican Nighttime Stories Darkness on the Stairs Pelican Nighttime Stories Midnight and Mescaline The Pirate Ship Quintet Emitter Emitter The Pirate Ship Quintet Emitter Wreath Her Name Is Calla Animal Choir Robert and Gerda Her Name Is Calla Animal Choir The Dead Rift Tourette Boys Zorn Colossus Tourette Boys Zorn Wandern Holy Fawn Death Spells Dark Stone Holy Fawn Death Spells Yawning Varaha A Passage for Lost Years Severance