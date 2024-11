For Whom The Moon A Nightsong Sings | 24/11/2024 | Post-Rock-Magazin

Betreutes Proggen sinniert: „Manchmal kommt es einem so vor, als sei die Welt des Post Rock ein Kosmos schier unendlicher Weiten. Man hört einfach nie auf, zu entdecken. Und auch als Kenner der Szene stolpert man immer wieder über Bands, die es schon seit Ewigkeiten gibt, an denen man aber trotzdem irgendwie jahrelang vorbeigeschippert ist.“

Hammock ist so eine Band. Sie besteht aus dem aus Nashville, Tennessee stammenden Gitarristen-Duo Marc Byrd und Andrew Thompson. Die Band hat über die Jahre hinweg einen recht einzigartigen Klang entwickelt, der sich auf ihrem letzten Album Love In The Void (2023) als entspannter Instrumentaler Post Rock mit starker Ambient-Schlagseite und leichten Allüren in Richtung Dream Pop entpuppt. Die aktuelle Veröffentlichung From the Void beinhaltet nun vier alte Songs, die noch nicht ganz ausgearbeitet waren. Dazu gibt es vier neue Songs die als Brücke zwischen Love in the Void und der nächsten Veröffentlichung dienen sollen. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Darkfield History Is Violent Blind Eyes Darkfield History Is Violent Like Meteors Low Flying Hawks Makebelieve Suspension Of Disbelief Low Flying Hawks Makebelieve Vampire *Ancients Cosmic Ark Europa *Ancients Cosmic Ark Transcend Treebeard Snowman Great White Treebeard Snowman Incognita Hammock From the Void Hindrance Hammock From the Void Drugs and Religion Nachtmystium Blight Privilege A Slow Decay Nachtmystium Blight Privilege The Arduous March Godspeed You! Black Emperor No Title As of 13 Feb 2024 28,340 Dead Grey Rubble – Green Shoots Godspeed You! Black Emperor No Title As of 13 Feb 2024 28,340 Dead Babys In A Thundercloud