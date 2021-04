For Whom The Moon A Nightsong Sings | 04/04/2021 | Post-Rock-Magazin

In einem Land beheimatet, in dem zwei von drei Einwohnern in einer Metal-Band spielen, hat die Band Årabrot mit ihrem neuen Album Norwegian Gothic ein Manifest in Sachen Noiserock geschaffen. Benannt nach einer Mülldeponie in Haugesund in Norwegen zelebrieren sie genüsslich den Weltuntergang, die Apokalypse. Ihre Songs sind auf eine exzentrische und theatralische Weise einprägsam und bedrohlich melodiös. Der Lärm zeigt sich eher in Details.

Nach 20 Jahren Bandgeschichte ist „Norwegian Gothic“ das neunte Album von Årabrot. Lange war nicht klar, ob die Band es so weit schaffen würde. Denn schon 2014 wurde bei Sänger Kjetil Nernes ein bösartiger Kehlkopfkrebs diagnostiziert – während Årabrot gerade auf Tour waren. Doch das Duo aus Nernes und seiner Frau Karin Park, die privat in einer verlassenen Kirche wohnen, hat nicht nur die Tour fortgesetzt, sondern auch der Krankheit den Kampf angesagt. Mittlerweile ist der Musiker wieder gesund, und die Geschichte von Årabrot kann weitergehen. Pippi.

