For Whom The Moon A Nightsong Sings | 31/10/2021 | Post-Rock-Magazin

Blodet (schwedisch für „Das Blut“) ist ein Sextett aus Schweden, welches sich auf ihrem Mini-Album Vision mit experimentellen Postsounds aller Art beschäftigt. Die Single „The River“ wird von nachdenklichen Gitarren und Gesang eingeleitet, was schon mal etwas vom Mainstream abweicht. Blass, ohne Lebenskraft, ausgelaugt und blutleer so zeigt sich das Wesen von düsterem Post-Metal an der Grenze zum Doom. Aber ein kleiner Hoffnungsschimmer lässt sich in den Vocals von Sängerin Hilda Heller erkennen. Ihre klare Stimme und die ruhige Autorität im Vortrag bringt eine folkige Qualität in Blodets Werk zum Vorschein. Erkennbar zum Beispiel im Track „She Remains“, der zusätzlich durch einen stark basslastigen Rhythmus begleitet wird. So wird Blodets esoterische Musiklandschaft, auch durch den Eintritt der Sängerin 2019 in die Band neu geordnet und in den drei Songs von Vision von leisem Nachdenken über das menschliche Dasein und das Selbst getragen. Pippi.

Interpret Album Titel 65daysofstatic Silent Running Overture Blodet Vision She Remains Blodet Vision The River Perihelion Agg Bérc Perihelion Agg Parázs Explosions in the Sky Big Bend Chisos Explosions in the Sky Big Bend Human History Explosions in the Sky Big Bend Nightfall Explosions in the Sky Big Bend Sunrise Ranges Cardinal Winds Deluge Ranges Cardinal Winds South Ranges Cardinal Winds Solace Echo Says Echo Pause Monsters in the Maze Echo Says Echo Pause Our Toxic Surroundings Norna Norna The Perfect Dark Transmission Zero Bridges Those Brief Moments Transmission Zero Bridges Bridges

