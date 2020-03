Wie lebt es sich als Familie mit COVID19?

Jeden Tag werden wir alle mit unglaublich vielen Zahlen beworfen. Die Anzahl der Neuinfektionen in Deutschland, die Anzahl der Todesopfer in Italien und die Anzahl der potentiell vorhandenen Intensivbetten in den Krankenhäusern.

Relativ wenig hören wir aber von denjenigen die sich bereits mit dem COVID19 Virus angesteckt haben und wie sie mit der Krankheit zurechtkommen.

Wir haben deshalb mit Nele gesprochen. Sie und ihr Mann wurden positiv auf COVID19 getestet und sind seit mehreren Wochen in Heim-Quarantäne.