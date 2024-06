Wie stark ist Fußball von Kolonialismus geprägt?

Heute Abend um 18:30h findet die Veranstaltung Rassismus im Fußball – auf den zweiten Blick im Dreisamstadion statt.

"Wenn wir über Rassismus im Fußball sprechen, haben wir in der Regel rassistische Sprüche, Anfeindungen und körperliche Übergriffe Einzelner oder aus Gruppen heraus im Kopf. Auch bei uns in Freiburg sind verschiedene Formen von Rassismus leider noch längst nicht aus dem Stadion und den Köpfen verschwunden.

In unserer Veranstaltung am 25.06.24 um 19 Uhr im Dreisamstadion (vitra.lounge) wollen wir uns einer anderen, auf den ersten Blick weniger sichtbaren Form von Rassismus widmen: Einem Rassismus, der nichts mit einer absichtsvollen Ungleichbehandlung oder Herabwürdigung zu tun hat, sondern sich über Generationen in unsere Köpfe und Strukturen eingeschrieben hat. Und für die Betroffenen äußerst folgenreich ist", heißt es in der Ankündigung.

Wir sprachen mit Helen von der Supporters Crew Freiburg e.V.