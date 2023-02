Wie steht es eigentlich um die Flüchtlingsunterbringung in Freiburg?

(kmm) In der 1. öffentlichen Sitzung des Migrationsausschusses am Donnerstag, 2.2.23 war es nur ein Seitenstrang in der Debatte um das Gemeinbedarfszentrum auf dem Güterbahnhof Nord Quartier.

Stadtrat Sumbert warf die Frage auf und Erster Bürermeister v.Kirchbach antwortete unverzüglich:1:29



Stadträtin v.Kalkreuth wollte es dann vom Bürgermeister angesichts des Auslaufens der nur befristeten Genehmigungen von Container auf den Parkplätzen im /am Rieselfeld noch einmal genauer wissen.3:37

Viel zu tun bis 2030