"Wir bringen die Musik zu den Zuhörenden"

Am Sonntag finden in der ganzen Stadt verteilt Konzerte statt. Freiburg stimmt ein bringt mehrere hundert Künstler*innen in die Stadtviertel zu den Zuhörenden.

Wie dieses verstreute Festival organisiert wird, erzählt uns Stefan Sinn, Mitglied des Organisationsteams von Freiburg stimmt ein.

Musik gibts am Sonntag von 14-22 Uhr an 17 verschiedenen Plätzen. Die Eröffnung des Festivals findet am Samstag um 18.30 Uhr mit dem Film Tomorrow statt.

Das Programm findet ihr unter: freiburgstimmtein.de