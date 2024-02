Wir tanzen wieder gegen Gewalt an Frauen

Ein Aufruf von Frauenhorizonte Freiburg

Heute am 14. Februar 2024 um 16 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg

wird getanz - für ein Ende der Gewalt gegen Frauen* und Mädchen* weltweit. Seit vielen Jahren

organisiert Frauenhorizonte den von Eve Ensler ins Leben gerufenen Tanzflashmob OBR -

One Billion Rising; eine Milliarde erhebt sich.

Eine Milliarde ist die Zahl der weltweit von strukturellen Gewalt betroffenen Frauen*

und Mädchen* -

gemeinsam mit Menschen aus aller Welt wird ein Zeichen dagegen setzen und mit friedlichem

Protest auf diese enorme Zahl hinweisen.

Konrad sprach mit Pia Kuchenmüller von Frauenhorizonte e.V. Freiburg.





Heute um 16 Uhr in Feiburg auf dem Platz der Alten Synagoge

Tanz gegen "Gewalt gegen Frauen* und Mädchen*"

mehr infos auf Frauenhorizonte.de