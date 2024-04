Wird jetzt endlich nach 150 Jahren feministischer Kämpfe gegen den §218 der §218 abgeschafft ?

Aktuell liegen die Ergebnisse der Kommission der Bundesregierung zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin vor - seit 31. März. Ein Jahr lang wurden an diesen Empfehlungen an den Gesetzgeber gearbeitet. Wird jetzt endlich nach 150 Jahren feministischer kämpfe gehen den 218 der §218 abgeschafft ? Ein Interview dazu mit Adriana Beran vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung in Berlin arbeitet seit 2012 gegen das rechte Spektrum, das sog. "Märsche für das Leben" organisiert, dieses rechte Spektrum kämpft, wie bekannt gegen die Selbstbestimmung von FLINTA* also FrauenLesbenInter-NonbinäreTrans- und A-gender Personen UND und von gebärfähigen Menschen UND speziell gegen Schwangerschaftsabbrüche . Das Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung organisiert Kampagnen gegen den §218 -----und davor auch gegen den Paragraf 219a und hat im November 2021 100 000 Unterschriften zur Abschaffung des §218 eingereicht. Aktuell liegen die Ergebnisse der Kommission der Bundesregierung zur reproduktiven Selbstbestimmung und Fortpflanzungsmedizin vor - seit 31. März. Ein Jahr lang wurden an diesen Empfehlungen an den Gesetzgeber gearbeitet. Wird jetzt endlich nach 150 Jahren feministischer kämpfe gehen den 218 der §218 abgeschafft,? Was sind die Ergebnisse der Kommission der Bundesregierung zur reproduktiven Selbstbestimmung: Was ist daran neu ? Wie geht es weiter? Was fehlt ? Eine Einschätzung. (Anmod. im Audio enthalten)

