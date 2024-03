Wirklich Gut? 35 % Haushalts- Glasfaseranschluß in Freiburg Ende 2023, 89 % Gewerbe

Sechs bis sieben Telekomunnikationsunternehmen (TKU) teilen sich den Markt auf. So will es die Bundesregierung insbesondere in den Städten.

Wenn Freiburg jetzt eine Glasfaseranschlußquote von 35 % bei den Haushalten aufweist ist das wirklich gut? Auch wenn es über den Bundesschnitt liegen mag?1:57



Insofern war die Nachfrage von Rat Orlando durchaus legitim , obwohl der verdingliche Personenbezug ausgerechnet bei TKUs eigentlich daneben liegt:0:26



Den Baubürgermeister plagen dabei ganz andere Sorgen, angesichts unfachmännisch aufgerissener und geschlossenen Strassen und Wege ohne jeglichen finanziellen Ausgleich kein Wunder. 0:47



Die Fragwürdigkeit purer Marktbelassung selbst in verdichteten Quartieren brachte eine Nachfrage von Rätin Schrempp am Beispiel Landwasser ans Licht:0:35

Angesichts der Partikularinteressen der Markt"akteure" eher ein Zuschauen im va-banque-Spiel wie auch deren Spielfeld G-5 Ausbau im Mobilfunk.

(kmm)

Gesamt Audio Aufzeichnung17:27