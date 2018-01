Wurzen: ein Mob von 30 Personen greift ein Haus von Geflüchteten an

In der sächsischen Kleinstadt Wurzen kam es am vergangenen Freitagabend zu einem Angriff auf ein Wohnhaus von Geflüchteten. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei waren etwa 30 junge Deutsche an dem Angriff beteiligt. Dabei wurden mehrere Bewohner des Hauses verletzt. Zwei Angreifer erhielten Stichverletzungen von Hausbewohnern, die sich wehrten. Wie die Polizei auch berichtet, habe es vor dem Angriff einen Streit zwischen Jugendlichen und Migranten gegeben, zuerst am Park am Bahnhof Wurzen, wohl noch rein verbal. Doch der genaue Ablauf des Abends in Wurzen muss noch rekonstruiert werden. Der Staatsschutz ermittelt wegen eines möglichen fremdenfeindlichen Motivs. Dieser schreckliche Angriff zeigt erneut: die sächsische Kleinstadt Wurzen scheint nicht sicher zu sein, immer wieder kommt es zu Angriffen und Anfeindungen gegen Geflüchtete. Wie sich die Situation in der Stadt gerade darstellt, darüber sprachen unsere Kollegen von Radio Corax aus Halle mit Jens Kretzschmar vom NDK, vom Netzwerk für Demokratische Kultur aus Wurzen.