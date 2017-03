Zahlreiche Tote bei US-Luftangriff auf oder nahe bei einer Moschee in Syrien

Bei einem Luftangriff eines US-Flugzeuges in Syrien sollen 57 Menschen getötet worden sein, die sich in einer Moschee zum Abendgebet versammelt hatten. Insgesamt sollen sich etwa 300 Menschen zum Zeitpunkt des Angriffs in der Moschee aufgehalten haben, von denen viele verletzt wurden. Eventuell liegen weitere Tote noch unter Trümmern.

Zunächst hatte das Zentralkommando der US-Streitkräfte Centcom einen Luftangriff auf eine Versammlung der Terrororganisation Al-Qaida in Idlib gemeldet, bei dem mehrere Terroristen getötet worden sein. Idlib kann sowohl die Stadt als auch die Provinz Idlib meinen. Später reagierte das Centcom auf Berichtete über die Zerstörung der Moschee mit einer weiteren Erklärung, wonach der Angriff einer Versammlung von Al-Qaida in einem Gebäude 15 Meter neben der Moschee gegolten habe. Der Angriff sei präzise gewesen. Die Moschee stehe noch. Dies steht im Gegensatz zu Bildern, die angeblich aus dem Ort Al-Jina (al-dschiina; Umschrift in den Medien unterschiedlich) zwischen Idlib und Aleppo stammen und eine zerstörte Moschee zeigen.

Indessen hat ein Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums Berichte über die humanitäre Situation in Syrien in westlichen Medien kritisiert. Solche Berichte würden nur das Ansehen internationaler Organisationen schädigen, anstatt Syrern in Not zu helfen, so Generalmajor Igor Konaschenkow.