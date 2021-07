Zilli Schmidt wird 97

Zilli Schmidt, geb. Reichmann, 'ist eine deutsche Sintezza und Überlebende des Porajmos. Sie wurde im „Zigeunerlager“, wie der Abschnitt BIIe des Konzentrationslagers Auschwitz von den Nationalsozialisten bezeichnet wurde, im KZ Ravensbrück und in einem Außenlager des KZ Sachsenhausen gefangengehalten.' (Wikipedia) Im April 1944 wurden Zillis Eltern, ihre Schwester und deren sieben Kinder sowie ihre vierjährige Tochter Gretel mit etwa 3000 weiteren Menschen in Auschwitz ermordet.

2020 brachte Zilli Schmidt zusammen mit der Historikerin Jana Mechelhoff-Herezi und Uwe Neumärker ihre Autobiografie Gott hat mit mir etwas vorgehabt! Erinnerungen einer deutschen Sinteza, heraus. Am Samstag, den 10. Juli 2021 ist sie 97 Jahre alt geworden.

Die Redaktion No Country and No Land besuchte die Veranstaltung "Gott hat mit mir etwas vorgehabt" - ein Abend von und mit Zilli Schmidt im September 2020. Wir hören einen Zusammenschnitt.