um den Krieg der türkischen Armee gegen Kurdistan, die Repression von kurdischen Aktivist*innen in Europa, die letzten Wahlen in der Türkei und die Angriffe auf Feminist*innen, feministische Politiker*innen und feministische Strukturen, darum geht es in dem Interview mit Minu vom Kurdistan Solidaritäts Komittee. Das macht auch heute, 29.05. um 19:00 eine Veranstaltung dazu im Susicafe im Vauban in Freiburg (berollbar, akustikverstärkt, auf deutsch und englisch)

s.g.